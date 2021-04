Coronavirus: 292 nuovi positivi in Liguria, 49 i casi nel savonese

Sono 292 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 4.937 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 2.528 tamponi antigenici rapidi.

Nella nostra provincia sono 49 i nuovi contagiati mentre sono 70 nell'imperiese, 151 a Genova e 20 nello spezzino. Due invece tra i non riconducibili alla residenza in Liguria. A livello regionale quest'oggi vengono segnalati 11 decessi (avvenuti tra il 17 e il 20 aprile), di cui tre all'ospedale San Paolo di Savona: una donna di 86 anni e due uomini, rispettivamente di 70 e 58 anni, deceduti il 17 aprile .

I DATI REGIONALI

Tamponi processati con test molecolare: 1.141.131 (+4.937)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 230.898 (+2.528)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 96.683 (+292)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 6.502 (-214)

Casi per provincia di residenza

Imperia 1.015 (-59)

Savona 1.314 (-97)

Genova 3.122 (-9)

La Spezia 766 (-52)

Residenti fuori regione o estero 92 (+1)

Altro o in fase di verifica 193 (-)

Totale 6.502 (-214)

Ospedalizzati: 666 (-7); 70 (-5) in terapia intensiva

Asl 1 - 115 (-2); 7 (-2) in terapia intensiva

Asl 2 - 148 (-2); 13 (-2) in terapia intensiva

San Martino - 120 (+2); 22 (-2) in terapia intensiva

Galliera - 73 (+1); 6 (+1) in terapia intensiva

Gaslini - 3 (-1); 1 (-) in terapia intensiva

Asl 3 - 95 (-5); 6 (-)in terapia intensiva

Asl 4 - 37 (-1); 5 (-) in terapia intensiva

Asl 5 - 75 (+1); 10 (-) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 5.817 (-209)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 86.091 (+495)

Deceduti: 4.090 (+11);

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 1.559 (+69)

Asl 2 - 1.418 (+71)

Asl 3 - 2.215 (-85)

Asl 4 - 392 (-3)

Asl 5 - 914 (+143)

Totale - 6.498 (+195)