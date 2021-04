Savona, dopo una raccolta fondi riposa in pace Walter Cucovaz, ex agente della scorta di Falcone e Borsellino

"Un uomo non muore mai se c'è qualcuno che lo ricorda".

Questa la frase che è stata incisa sulla sua nuova lapida i posizionata nel cimitero di Zinola dopo una raccolta fondi effettuata dai suoi ex colleghi del 78° Corso Allievi Guardia che avevano racimolato 2500 euro.

Walter Cucovaz, scomparso il 31 dicembre del 2018 a causa di un incendio divampato nella sua abitazione al terzo piano di un palazzo in via delle Ferriere nel quartiere di Legino, dopo circa tre anni ha quindi ricevuto una degna sepoltura.

Immediato era stato l'intervento quell'ultimo dell'anno da parte dei vigili del fuoco della centrale operativa di Savona, dei militi dell'emergenza sanitaria e dei carabinieri del Nor, ma per il 57enne non c'era stato nulla da fare.