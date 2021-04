Covid19, continuano a calare gli ospedalizzati nel savonese. 53 i nuovi casi di infezione in provincia

225 nuovi positivi al Covid19 nella nostra Regione nelle ultime 24 ore a fronte di 3.142 tamponi molecolari e 1.663 effettuati per una percentuale di positività pari al 7,16%.

Nel dettaglio, sono 53 i nuovi casi di infezione rilevati nelle ultime nella provincia di Savona (in aumento rispetto al bollettino precedente), 35nella provincia di Imperia, 108 nel genovese e 22 nella Asl 5 spezzina. Uno soltanto non riconducibile alla residenza in Liguria.

Sono sette i decessi segnalati, di cui un uomo di 60 anni deceduto il 24 aprile all'ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga.

Intanto, su scala regionale, la percentuale di vaccini effettuati sale a quota 93%.

I DATI

Tamponi processati con test molecolare: 1.162.585 (+3.142)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 243.670 (+1.663)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 98.154 (+225)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 6.132 (-57)

Casi per provincia di residenza

Imperia 901 (-18)

Savona 1.135 (-10)

Genova 3.082 (-17)

La Spezia 710 (-19)

Residenti fuori regione o estero 91

Altro o in fase di verifica 213 (+4)

Totale 6.132

Ospedalizzati: 596 (-5); 72 in terapia intensiva

Asl 1 107 (+2); 7 in terapia intensiva

Asl 2 108 (-9); 13 in terapia intensiva

San Martino 120; 23 in terapia intensiva

Galliera 67 (-3); 5 in terapia intensiva

Gaslini 2 (+2)

Asl 3 Villa Scassi 88 (-4); 6 in terapia intensiva

Asl 3 Gallino 1 (+1)

Asl 4 Sestri Levante 40 (+4); 6 in terapia intensiva

Asl 5 Sarzana 61 (+2); 10 in terapia intensiva

Asl 5 Spezia 2; 2 in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 5.529 (-46)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 87.886 (+275)

Deceduti: 4.136 (+7)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 1.489

Asl 2 1.210 (+9)

Asl 3 2.201

Asl 4 443

Asl 5 1.056

Totale 6.399

Dati vaccinazioni 25/4/2021 ore 16

Consegnati (fonte governativa): 589.290

Somministrati: 545.765

Percentuale: 93%