Il savonese festeggia il 25 aprile: le principali iniziative nel segno della memoria e della Resistenza

Sarà ancora un 25 aprile diverso da com'eravamo soliti, il secondo dell'era Covid, quello che quest'oggi celebreranno i Comuni del savonese. Sempre però nel solco dei valori della Resistenza e in collaborazione con le varie sezioni Anpi.

L'appuntamento che polarizzerà l'attenzione e ha concentrato in maggior misura gli sforzi organizzativi dell'Associazione Partigiani provinciale si terrà in diretta dalle Officine Solimano di Savona dalle 14.30 per una quattro ore di musica, interviste e contributi dal titolo "Savona (R)esiste, in collaborazione con la Comunità di San Benedetto al porto di don Gallo e col patrocinio del Comune capoluogo.

Tra gli ospiti il Vescovo della Diocesi di Savona-Noli, Mons. Calogero Marino, la Prof. Lara Trucco, Ordinario di Diritto Costituzionale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Genova, il Prof. Felice Besostri, dell’esecutivo nazionale del Comitato Democrazia Costituzionale, Paolo Berizzi, giornalista de la Repubblica, scrittore ed inviato speciale di Repubblica, sotto scorta per le minacce ricevute per le sue inchieste sull’estrema destra, Vauro Senesi, scrittore, vignettista, attore ed opinionista, tutti in presenza con diversi gruppi musicali.

L'evento, che farà incontrare tra di loro "realtà diverse unite dall'impegno per la tutela e il rispetto della dignità delle persone, per il loro riscatto e la loro Liberazione sotto tutti gli aspetti, morali e materiali", come spiega segreteria Anpi Provinciale Maria Gabriella Branca, sarà trasmesso in diretta video su www.anpisavona.org, su Facebook su RadioANPI25.4 e su tutte le pagine social delle realtà aderenti.

Alle 20.30 ci sarà la diretta gratuita dello spettacolo dei Cattivi Maestri “A guerra finita” di e con Annapaola Bardeloni.

Omaggio al monumento ai caduti alle 10.30, che i cittadini potranno seguire online dalla pagina Facebook del Comune alla foce del Centa invece ad Albenga, dove presso il Centro Commerciale "Le Serre" è aperta dal ieri e fino al 2 maggio la mostra fotografica e documentale dal titolo “25 aprile 1945 – La Liguria liberata” promossa dalle Anpi del Ponente savonese (Alassio, Albenga, Andora, Ceriale e Leca) in collaborazione con la sezione Soci Coop e l'amministrazione comunale.

Una diretta streaming ad Andora dove, in quest'ultimo caso, alle ore 10, dopo l'alzabandiera e la posa di una corona di alloro davanti al monumento ai Caduti per la Libertà di via Clavesana, seguiranno gli interventi della presidente della locale Anpi Serena Ziliani e del sindaco Mauro Demichelis.

Online per il pubblico anche la cerimonia di Cairo Montenotte in collaborazione con la locale Sezione “Pietro Alisei (Lupo)” dell’Anpi che prenderà il via alle 10 con gli interventi del sindaco Paolo Lambertini e del presidente della sezione Anpi Leda Bertone.

A Finale Ligure alle ore 11 si svolgerà l'ormai consueto Consiglio Comunale monotematico al quale interverrà anche l'Anpi della sezione "Mirco Bruzzi". Dopodiché saranno deposte le corone di fiori presso i cippi presenti sul territorio comunale.

Sarà una giornata importante a Quiliano dove verrà lanciato ufficialmente in progetto "Percorsi che resistono", un'anagrafe di tutti i luoghi, vie, monumenti e cippi presenti sul territorio comunale dedicati a Martiri della Resistenza. Ognuno di questi percorsi è stato contraddistinto da un codice QR che, attivato, mostra chi era il personaggio a cui è stato dedicato. Nel pomeriggio, alle ore 15, verrà inaugurata la targa dedicata, alle 16 verrà celebrata la messa a Roviasca per inaugurare una seconda targa con gli interventi della rappresentante ISREC Anna Traverso e del sindaco Nicola Isetta. Tutti gli appuntamenti saranno trasmessi in streaming.