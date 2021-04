Vado, via al ripristino degli asfalti: intervento da 500mila euro

Inizieranno nei prossimi giorni a Vado Ligure i lavori per il ripristino dei piani viari e gli asfalti, appaltati nei mesi scorsi, per un importo di circa 500mila euro.

Tra le zone interessate Via Bertola, via Tommaseo, alcuni tratti nella frazione di Segno e in via Piave.

"Interventi ormai annuali che hanno l'obiettivo di proseguire nel risanamento stradale e quindi del miglioramento della sicurezza stradale e delle diverse zone. Proseguiremo e stiamo ragionando su nuovi stanziamenti anche per l'anno in corso. Ringrazio gli uffici comunali che hanno seguito l'iter, per l'impegno durante quest'anno particolare" ha spiegato il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Fabio Gilardi.