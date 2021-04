MaiPiùSenza, flash mob del mondo della danza a Savona davanti al teatro Chiabrera (FOTO E VIDEO)

#MaipiuSenza. Questo l'hashtag lanciato dalla campagna di AssoDanza Italia che quest'oggi ha celebrato la Giornata Internazionale della Danza con una serie di iniziative che hanno visto coinvolti insegnanti di danza, coreografi, danzatori, ma soprattutto gli allievi delle scuole di danza italiane.

Questo pomeriggio a Savona in Piazza Diaz davanti al teatro Chiabrera, come in altre sei piazze del nostro paese (Genova, La Spezia, Livorno, Roma, Palermo e Catania) è stato organizzato un flash mob dopo i mesi di difficoltà legati all'emergenza sanitaria che hanno segnato profondamente anche il mondo della danza.

"La campagna Instagram/Facebook #Maipiusenza nasce pensando proprio a tutti loro, al profondo senso di vuoto e mancanza che questa pandemia ha generato, creando un disagio profondo ai giovani e ai loro maestri" dicono da AssoDanza.

Hanno partecipato sotto una leggera pioggia e vestiti tutti di nero rappresentanti delle scuole di danza di Varazze, Albisola, Stella San Giovanni, Savona e Vado Ligure.