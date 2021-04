Savona, il Consorzio Radio Taxi chiede uno sforzo alla Regione per il bonus: "Sarebbe importante per noi se ricaricassero le carte"

Una richiesta alla Regione di caricare ulteriormente le carte per gli over 75 visto che sono in fase di esaurimento.

Il Consorzio Radio Taxi di Savona chiede un intervento regionale in merito al bando approvato dalla stessa e attivato da Filse con un budget di 2,2 milioni di euro, che aveva permesso di presentare domanda di voucher per ottenere una carta prepagata da 250 euro da ritirare presso gli sportelli Carige e da spendere a partire sulla rete regionale dei servizi taxi e noleggio con conducente, con un limite di utilizzo per ciascuna corsa pari a 30 euro.

Il bando era stato aperto per le categorie a cui era stato strutturato: persone affette da malattie rare, con esenzione per patologie che comportino difficoltà di deambulazione o in possesso di riconoscimento di invalidità civile al 100% e donne in gravidanza. Da novembre poi era stato esteso anche agli over 75 e il voucher dovrà essere utilizzato entro il 30 giugno di quest'anno.

I taxisti con questa iniziativa hanno potuto tirare un po' il fiato anche se il loro settore continua ad attraversare un momento di crisi con un calo di circa il 50% del fatturato, a causa dei minori spostamenti delle persone.

"Si spera che con la ripartenza della Costa da Savona e le riaperture ci sia una ripresa del turismo. Con le carte abbiamo comunque incontrato molto beneficio" spiegano dal Consorzio.