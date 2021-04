Coronavirus: 276 nuovi positivi in Liguria, 43 i casi nel savonese

Sono 276 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 4.162 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 2.632 tamponi antigenici rapidi.

Nella nostra provincia sono 43 i nuovi contagiati mentre sono 33 nell'imperiese, 173 a Genova e 26 nello spezzino. Uno invece tra i non riconducibili alla residenza in Liguria. A livello regionale quest'oggi vengono segnalati 11 decessi (avvenuti uno il 7 aprile e gli altri tra il 27 e il 30 aprile), di cui 6 nel savonese:

- un uomo di 80 anni deceduto il 7 aprile all'ospedale San Paolo di Savona

- una donna di 72 anni deceduta il 27 aprile all'ospedale San Paolo di Savona

- una donna di 75 anni deceduta il 27 aprile all'ospedale San Paolo di Savona

- un uomo di 86 anni deceduto il 28 aprile all'ospedale San Paolo di Savona

- un uomo di 80 anni deceduto il 29 aprile all'ospedale di Albenga

- una donna di 63 anni deceduta il 29 aprile all'ospedale San Paolo di Savona

I DATI REGIONALI

Tamponi processati con test molecolare: 1.186.635 (+4.162)