Savona, confermati i campi solari nell'asilo Giribone e nella primaria XXV Aprile

Via libera dal comune di Savona ai campi estivi rivolti ai bambini della fascia 3-11 anni residenti nel territorio comunale.

È stato pubblicato dall'amministrazione comunale l'avviso per la manifestazione di interesse rivolto ad associazioni di promozione sociale, culturali o sportive, cooperative sociali, organismi non lucrativi di utilità sociale o altri soggetti, singolarmente o in raggruppamento, che abbiano realizzato, per almeno due stagioni negli ultimi cinque anni, centri estivi, o altri servizi educativi/ricreativi, rivolti ai minori della fascia 3-11 anni. Dopo l'assegnazione del servizio partiranno le iscrizioni.

I centri estivi dovranno essere rivolti a bambini residenti a Savona e realizzati nel periodo estivo di chiusura delle scuole. Le sedi sono distinte per le due sezioni di fascia di età: l'asilo e scuola dell'infanzia Giribone di corso Vittorio Veneto per la fascia scuola 3-5 anni e la scuola primaria XXV Aprile in Corso Vittorio Veneto per la fascia 6-11 anni.

Sarà possibile accogliere bambini non residenti a Savona solo nel caso di disponibilità di posti e dopo aver esaurito le domande di tutti gli utenti con le caratteristiche richieste e gli stessi non potranno usufruire delle agevolazioni tariffarie previste per i residenti.

Il calendario di apertura dei centri estivi nei periodi sarà dal 28 giugno al 27 agosto e le iscrizioni riguarderanno la frequenza per almeno 2 settimane continuative con il centro che sarà attivato con un numero di iscritti non inferiore a 15 bambini.

Le quote di frequenza bisettimanale (pasti inclusi) e comprese tutte le attività programmate saranno definite: 1^ fascia: per utenti segnalati dai servizi sociali o con isee fino a 10.000 euro: esenzione totale; 2^ fascia: per utenti con isee da 10.001 a 20.000 euro: 125 euro (62,50 alla settimana); 3^ fascia: per utenti con isee da 20.001 a 30.000 euro: 180 euro (90 alla settimana); 4^ fascia: per utenti con isee oltre 30.000 euro: 250 euro (125 alla settimana).

Ogni sede di centro estivo potrà contenere al massimo 25 bambini per la fascia fino ai 5 anni e 56 per la fascia fino agli 11 anni.

E' prevista una riserva di posti a favore dei bambini segnalati dai Servizi sociali comunali nella misura massima del 50% dei posti disponibili in ciascun centro estivo.

Le modalità di iscrizione e di formazione di eventuali graduatorie dovranno tenere in considerazione priorità per le famiglie con entrambi i genitori lavoratori nel periodo estivo, con più bimbi iscritti e in relazione al numero di settimane di iscrizione e a parità di punteggio avrà la precedenza l'utente con Isee più basso.