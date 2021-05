Sport, Ferro: "Il governo decreta le riaperture ma dimentica le piscine al chiuso, chiederò un chiarimento alla sottosegretaria Vezzali"

“Il governo decreta le riaperture ma non chiarisce la posizione delle piscine al chiuso: si sa che dal 26 aprile sono permesse le attività sportive all’aperto, dal 15 maggio potranno aprire le piscine all’aperto ed infine dal 1° giugno tutte le palestre potranno riaprire”: a farlo presente è l’assessora regionale allo Sport Simona Ferro in merito al decreto riaperture.



“In un primo momento – prosegue Ferro – ho inteso che la data della riapertura fosse il 15 di maggio per tutte le piscine, ma leggendo bene il testo ho notato che si citavano le sole piscine all’aperto ed anche guardando nelle linee guida per le riaperture del 1° giugno non v’è traccia delle piscine al chiuso. Questo per me è un errore grave perché non vedo motivo per dimenticarsi delle piscine al chiuso visto che sono la maggior parte degli impianti e, considerato anche lo studio inglese sull’effetto del cloro sul Covid, questa scelta mi risulta ancora più incomprensibile; chiederò un chiarimento alla sottosegretaria Valentina Vezzali ma allo stato attuale delle cose le piscine sono chiuse sine die”.