Dalle piste innevate del cuneese alla sabbia dei moli di Andora: Riviera e Piemonte unite in un video

"Si è reso necessario un sopralluogo tecnico al fine di verificare lo stato dei luoghi e la fattibilità dell'attraversamento del molo con gli sci - ha dichiarato - Ringrazio per la fattiva collaborazione e per l'entusiasmo con cui l'Amministrazione comunale di Andora supporta questa iniziativa e in particolare il Consigliere Simonetta con cui ho effettuato il sopralluogo. È sicuramente un' occasione importante di collaborazione tra Piemonte e Liguria, per la promozione delle nostre bellissime zone, attraverso un inusuale approccio di dynamic-video".