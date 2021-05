“Il castagno di Napoleone”: 12 racconti a tema ambientale dell’altarese Carla Zicari

"Il castagno di Napoleone": la prima raccolta di racconti (in pubblicazione) della professoressa altarese Carla Zicari. Dodici narrazioni a tema ambientale, caratterizzati da importanti vicende sociali: dall'erosione del suolo alla distruzione degli ecosistemi, passando per l'abbandono delle zone collinari, i morti sul lavoro e le industrie pericolose.

I personaggi sono assai lontani fra loro, ma vittime dello stesso male. In cerca di redenzione e risposte, scenderanno nell'abisso trovando invece altre domande e mostrando comportamenti diversi. Tra di loro troviamo un architetto disperato, un impiegato nervoso, una bambina con un segreto indicibile, una tribù venezuelana e un operaio in vetreria. Come nel gioco dell'oca, si torna sempre al punto di partenza. Tutto il loro mondo andrà in pezzi e, per non farsi soccombere, saranno obbligati a fare una scelta: togliersi la maschera dell'indifferenza, attraversando l'inferno per risalire.

Carla Zicari è nata il 12 gennaio 1955 ad Altare. Dal 2019 è residente a Genova. Da sempre amante della scrittura, per 40 anni si è dedicata ai ragazzi come insegnante, prima nelle scuole medie di Dego, poi presso il liceo Calasanzio di Carcare con la cattedra di Lingua e Letteratura italiana e latina. Una volta raggiunta la meritata pensione, ha ripreso a scrivere, sebbene non avesse mai veramente smesso. Ha vinto alcuni concorsi letterari come "La poesia salva la vita" ad Asti, il "Rina Gatti" a Perugia e "Dimensione autore" a Torino.

L'uscita del libro è prevista tra circa un mese.