Loano, il comune mette all'asta un terreno di 675 metri quadri

Il comune di Loano ha deciso di vendere all'asta un terreno di 675 metri quadrati situato nella zona di viale Silvio Amico. Il terreno è censito al CT Fg.16/A mapp. 2597 - ex strada interpoderale sdemanializzata (traversa di via Silvio Amico); per quanto riguarda la destinazione d'uso urbanistica, è categorizzato come zona TC - Aziende ricettive all'aria aperta e villaggi albergo (art.23 NdA).

Il valore a base d'asta è di 14.850 euro. Le domande possono essere inviate a mano o tramite raccomandata all'Ufficio Protocollo del comune di Loano in piazza Italia 2 entro le 12 del giorno 25 maggio. Le buste contenenti le offerte saranno aperte in seduta pubblica giovedì 27 maggio alle 10.30 presso l'Ufficio Patrimonio.

La documentazione è disponibile sul sito istituzionale del comune di Loano, alla sezione “Avvisi” dell'Albo Pretorio digitale. Per informazioni è possibile contattare il Servizio Patrimonio all'indirizzo patrimonio@comuneloano.it o al numero 019-675694 interno 205.