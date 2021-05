Meteo, ancora vento forte e mare mosso

Questa mattina nuvolosità diffusa interessa ancora gran parte della regione, ad eccezione dell’imperiese dove c’è spazio per schiarite (schiarite nel corso della mattinata hanno coinvolto anche il settore centrale); nella notte qualche modesto fenomeno si è avuto nello spezzino (1.4 millimetri a Calice al Cornoviglio). I venti sono meridionali, moderati localmente forti (raffica massima 58.3 km/h a Fontana Fresca-Sori, Genova) mentre il mare è molto mosso.

Le minime registrate nelle stazioni di riferimento delle città capoluogo di provincia: Genova Centro Funzionale 13.3, Savona Istituto Nautico 14.5, Imperia Osservatorio Meteo Sismico 12.4, La Spezia 14.1. Nelle quattro province, invece, questi i valori più bassi: Genova-Pratomollo (Borzonasca) 2.8, Imperia-Colle Belenda (Pigna) 4.6, Savona-Monte Settepani (Osiglia) 5.2, La Spezia-Casoni di Suvero (Zignago) 5.7. Alle 11.30 massima di 21.0 ad Airole (Imperia).

Queste le previsioni per le prossime ore nel bollettino aggiornato diramato da Arpal: oggi, giovedì 6 maggio, venti a tratti forti (50-60km/h) e rafficati da Sud-Ovest sui capi esposti di A, da Sud sui crinali delle restanti zone; venti in calo ed in rotazione da Nord nel pomeriggio con locali rinforzi sui crinali di tutte le zone in serata. Moto ondoso in aumento dalle ore centrali con mare agitato su C, in scaduta la sera.

Domani, venerdì 7 maggio, venti da Ovest, Sud-Ovest fino a 50- 60km/h rafficati sui capi e sui crinali di A nel pomeriggio; venti localmente forti con raffiche da Sud 60-70km/h sui crinali delle restanti zone la sera. Moto ondoso in aumento nel pomeriggio con mare localmente agitato su C dalla serata.

Sabato 8 maggio venti da Ovest, Sud-Ovest fino a 50- 60km/h rafficati sui capi e sui crinali di A, in calo nel pomeriggio. Mare agitato su C e localmente sulla parte orientale di B, in scaduta nel corso della mattinata.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale: A Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; B Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; C Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; D Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; E Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.