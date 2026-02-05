Altare, nuovo volto per il Lascito Balestra: completato il restyling degli spazi interni

Un passo avanti nella valorizzazione del patrimonio culturale di Altare. Il Lascito Balestra, edificio storico nel cuore del centro storico, si mostra al pubblico con un volto rinnovato, frutto di un progetto di recupero e riqualificazione che unisce arte, cultura e comunità.

“Abbiamo completato gli interventi di manutenzione e valorizzazione degli spazi interni – spiegano dal Comune – ma non ci fermiamo qui: proseguono i lavori nel giardino esterno, dove sta prendendo forma uno spazio che sarà a disposizione delle associazioni per concerti, spettacoli teatrali, proiezioni cinematografiche e tante altre iniziative culturali. Un progetto che guarda al futuro e rafforza il legame tra patrimonio, cultura e comunità”.

La valorizzazione interna ed esterna dell’immobile comunale è stata resa possibile grazie a finanziamenti ottenuti dalla Regione tramite tre bandi: Fondi RUEV 2016 per 61.175,95 euro, Fondi RU2023 per 200mila euro e Fondi RU2024 per 250mila euro. Il Comune di Altare contribuisce inoltre con un mutuo di 142.824,05 euro e un cofinanziamento di 10mila euro.

Il progetto prevede la realizzazione della Scuola dell’Arte del Vetro, con aule didattiche dedicate alla formazione di giovani artisti e maestri della vetreria. Il complesso ospiterà anche due alloggi adibiti a foresteria, spazi multifunzionali e un anfiteatro nel cortile interno, pensato per piccoli eventi culturali e sociali aperti alla cittadinanza.

Particolare attenzione è stata riservata all’abbattimento delle barriere architettoniche e all’efficientamento energetico dell’edificio, per garantire accessibilità e sostenibilità.