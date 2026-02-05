Savona, riparati i semafori guasti tra Corso Viglienzoni e Corso Ricci che tornano a funzionare

I semafori all'incrocio tra Corso Viglienzoni e corso Ricci da ieri, martedì 3 febbraio, sono tornati a funzionare regolarmente.

“Le componenti elettroniche danneggiate sono state sostituite dai tecnici del Comune – spiega Palazzo Sisto - non appena la ditta fornitrice le ha fatte arrivare a Savona. I giorni in cui i semafori dell'incrocio hanno funzionato con il lampeggiante sono stati quelli necessari alla spedizione relativa all'ordine che è stato fatto prontamente dal Comune”.

A causa del malfunzionamento di alcuni componenti interni alla centralina, tra cui due schede di comando, i semafori dell'incrocio avevano smesso di regolare il traffico ed è stato impostato in modalità lampeggiante, lasciando automobilisti e pedoni a gestire da soli una situazione tutt’altro che semplice. Un disagio non da poco, considerato l’elevato volume di traffico dell’area e i rischi evidenti per la sicurezza.