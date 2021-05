Albenga, Tomatis (FdI): "Sabato 8 maggio raccolta firme e tesseramento in piazza del Popolo"

Parte con il piede sull'acceleratore il neo iscritto al partito della Meloni Roberto Tomatis che è entrato a pieno titolo a far parte del movimento politico della Meloni.

Spiega Tomatis: "Abbiamo organizzato per sabato mattina in piazza del Popolo un'iniziativa che tende a mettere sempre più in contatto i simpatizzanti di Fratelli d'Italia con le idee, le proposte e le persone che a livello locale rappresentano il nostro movimento".

"Un'occasione per scambiarci opinioni, confrontarci e portare avanti insieme le proposte di legge del partito a livello nazionale che sabato i cittadini potranno firmare e che presenteremo nel gazebo che allestiremo in piazza del Popolo. Sono quattro: Elezione diretta del Presidente della repubblica, abolizione dei senatori a vita, un tetto alle tasse in costituzione e quarto punto: supremazia dell'ordinamento italiano su quello europeo".

"Non solo firme sulle proposte, ma anche occasione per iscriversi al partito che prosegue la campagna di tesseramento. Con queste iniziative sul territorio intendiamo aprire sempre più le porte al confronto ed è importante che i cittadini che simpatizzano per un movimento politico abbiano occasioni per dialogare con i loro rappresentanti sul territorio" conclude Tomatis.