Carcare, il Gruppo Lorenzi sindaco: "Barriere architettoniche presso gli uffici comunali, problemi per utenti con disabilità e mamme con passeggini"

"In ambito nazionale i Peba (Piani eliminazione barriere architettoniche) sono disciplinati da una normativa che li introduce, prevedendo che, per gli edifici pubblici già esistenti e non ancora adeguati alle prescrizioni della normativa vigente in materia di barriere architettoniche, dovranno essere adottati da parte delle amministrazioni competenti piani di eliminazione delle barriere architettoniche - spiegano ancora dal gruppo di minoranza - Con la legge n. 104 del 5 febbraio 1992, l’ambito di applicazione dei Piani è stato esteso ai percorsi e agli spazi pubblici in riferimento all’individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili per non ostacolare la circolazione delle persone diversamente abili".