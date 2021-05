Fratelli d'Italia chiede fine del coprifuoco e regole chiare per rilanciare il turismo (VIDEO)

Fratelli d'Italia riflette sulle modalità con cui possono e devono ripartire il turismo ligure e quello nazionale con il convegno "Il turismo riparte. Riparte la Liguria", che si è svolto presso il Grand Hotel Savoia di Genova nel pomeriggio di oggi, giovedì 6 maggio.

Abolizione del coprifuoco e regole chiare sia per i turisti stranieri che vogliono venire a passare le vacanze in Italia, che per gli esercenti che vogliono continuare le loro attività in sicurezza: questi gli assi portanti della riflessione che ha spinge Fdi a fare appello al Governo, giudicato assente e inadeguato nella sfida per il rilancio del settore turismo, che vale una fetta certamente non indifferente del pil e dell'occupazione nazionale.

"Un evento, il primo organizzato in presenza in Liguria da quando è iniziata l'emergenza sanitaria, necessario per dare un segnale e un messaggio chiaro: il turismo riparte e con esso tutta l'economia della regione. Ricordo che nel 2019 il Pil del settore in Liguria era pari a oltre 3 miliardi e produceva un'occupazione pari a circa 72 mila unità di lavoro. Come Fratelli d'Italia siamo da sempre al fianco degli operatori del turismo per difendere i loro diritti", afferma l'assessore regionale al Turismo di Fratelli d'Italia Gianni Berrino.