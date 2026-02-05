"SìAmoMillesimo": "Disagi e ritardi nello sgombero neve, serve una programmazione"

Il Gruppo consiliare di minoranza “SìAmoMillesimo” del Comune di Millesimo, rappresentato dalla capogruppo Manuela Benzi, ha preso atto, soprattutto attraverso le lamentele dei cittadini — molti dei quali residenti nelle frazioni o in zone meno centrali — del disagio derivato dalla recente nevicata.

"Millesimo è un Comune 'montano' e, come tale, soggetto al fenomeno meteorologico della neve, anche se da diversi anni mancava - spiega la capogruppo Benzi - Se condividiamo quanto sostenuto dal sindaco Garofano a proposito della bellezza del paesaggio imbiancato, non si può non fare presente che la neve richiede l’intervento pronto e organizzato da parte dell’Amministrazione comunale, che non può limitarsi a provvedere al momento della nevicata. Serve, invece, programmare il servizio di rimozione della neve in tempo utile e in considerazione delle caratteristiche del territorio".

"I residenti in frazione Acquafredda, in via Borgo Nuovo e in Salita al Castello hanno risentito particolarmente del disagio provocato dalla nevicata, visto che il servizio dello spazzaneve è stato tardivo, parziale e, in alcuni casi, ha peggiorato la situazione, come evidenzia la foto che ritrae una via di Acquafredda chiusa dal cumulo di neve accantonato dallo spazzaneve", aggiunge.

"Il nostro gruppo di minoranza, svolgendo al meglio delle sue possibilità il suo ruolo in rappresentanza dei tanti cittadini che l’hanno sostenuto, prosegue pertanto a evidenziare le necessità della comunità e le problematiche che via via si presentano, ritenendo prioritaria — come già più volte evidenziato anche in sede di Consiglio comunale — la programmazione da parte di chi amministra il Comune; altrimenti, la gestione non sarà mai puntuale e precisa come deve essere, a tutela dei cittadini", conclude la capogruppo Benzi.