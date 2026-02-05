 / Politica

Sgombero neve a Millesimo, Picalli: "Borgate isolate e zero programmazione"

"I disagi hanno colpito aree con residenti fragili, dove potrebbe essere necessario in qualsiasi momento un intervento di emergenza"

Neve accatastata nella strada della chiesa di Acquafredda

"Millesimo non è una cartolina: è un paese che vive tutto l’anno. Ho apprezzato molto la foto postata dal sindaco, davvero bella: il panorama innevato è bellissimo, nulla da dire. Le fotografie della neve sono suggestive, emozionanti, e mostrano il volto migliore del nostro territorio. Qualcuno sa che io sono un amante della grafica e delle riprese fotografiche… Ma Millesimo non è fatta di sole fotografie: Millesimo vive tutto l’anno. E soprattutto Millesimo non può diventare ostaggio dell’improvvisazione ogni volta che cade neve".

Così afferma Aldo Picalli, consigliere di opposizione del gruppo Progetto Millesimo, che aggiunge: "È inaccettabile che, per una nevicata anche di modeste dimensioni (evento assolutamente normale e prevedibile in inverno a Millesimo), l’Amministrazione comunale dimostri ancora una volta una totale incapacità di programmazione, lasciando i cittadini in difficoltà e isolando di fatto borgate e vie periferiche per evidente mancanza di mezzi, personale e organizzazione adeguata".

"I disagi, ancora una volta, risultano particolarmente gravi per i residenti di Acquafredda, Borda, Cabroni, Borgo Nuovo, località Renaldo, Madonna del Deserto, via Verdi, località Braia, località Rocchini e località Boschetto, dove vivono anche persone con situazioni sanitarie critiche e note, per le quali potrebbe rendersi necessario in qualsiasi momento l’intervento urgente di un’ambulanza o di mezzi di soccorso. In queste condizioni, la sicurezza dei cittadini viene prima di ogni comunicazione e di ogni post celebrativo", aggiunge.

"Questa è la realtà: situazioni forti, Amministrazione debole. E sia chiaro: non è polemica “di minoranza”. È la voce di chi non vuole esporsi, o non ha la possibilità di farlo, ma vive con profonda amarezza l’ennesima dimostrazione di inefficienza", conclude Picalli. "Millesimo non merita tutto questo: questo non è maltempo. È cattiva amministrazione".

Redazione

