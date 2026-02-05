Sgombero neve a Millesimo, Picalli: "Borgate isolate e zero programmazione"

"Millesimo non è una cartolina: è un paese che vive tutto l’anno. Ho apprezzato molto la foto postata dal sindaco, davvero bella: il panorama innevato è bellissimo, nulla da dire. Le fotografie della neve sono suggestive, emozionanti, e mostrano il volto migliore del nostro territorio. Qualcuno sa che io sono un amante della grafica e delle riprese fotografiche… Ma Millesimo non è fatta di sole fotografie: Millesimo vive tutto l’anno. E soprattutto Millesimo non può diventare ostaggio dell’improvvisazione ogni volta che cade neve".

Così afferma Aldo Picalli, consigliere di opposizione del gruppo Progetto Millesimo, che aggiunge: "È inaccettabile che, per una nevicata anche di modeste dimensioni (evento assolutamente normale e prevedibile in inverno a Millesimo), l’Amministrazione comunale dimostri ancora una volta una totale incapacità di programmazione, lasciando i cittadini in difficoltà e isolando di fatto borgate e vie periferiche per evidente mancanza di mezzi, personale e organizzazione adeguata".

"I disagi, ancora una volta, risultano particolarmente gravi per i residenti di Acquafredda, Borda, Cabroni, Borgo Nuovo, località Renaldo, Madonna del Deserto, via Verdi, località Braia, località Rocchini e località Boschetto, dove vivono anche persone con situazioni sanitarie critiche e note, per le quali potrebbe rendersi necessario in qualsiasi momento l’intervento urgente di un’ambulanza o di mezzi di soccorso. In queste condizioni, la sicurezza dei cittadini viene prima di ogni comunicazione e di ogni post celebrativo", aggiunge.

"Questa è la realtà: situazioni forti, Amministrazione debole. E sia chiaro: non è polemica “di minoranza”. È la voce di chi non vuole esporsi, o non ha la possibilità di farlo, ma vive con profonda amarezza l’ennesima dimostrazione di inefficienza", conclude Picalli. "Millesimo non merita tutto questo: questo non è maltempo. È cattiva amministrazione".