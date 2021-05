Liguria: dal decreto 'Sostegni' un milione di euro quest'anno per il settore pesca, Piana: "Primo segnale positivo"

"I fondi stanziati come contributo ai concessionari delle aree demaniali marittime per le attività di acquacoltura, pesca, protezione della fascia costiera e per la commercializzazione, pari a 1 milione di euro per il 2021, sono un primo passo nella giusta direzione, ma deve esserci un seguito".

E' quanto affermato da Alessandro Piana, il vice presidente e assessore regionale all’Agricoltura, Pesca e Marketing Territoriale. "Pesca e acquacoltura sono settori legati al turismo e alla ristorazione, parimenti colpiti dalla crisi pandemica. - sottolinea Piana - Guardando all’immediato futuro, per evitare riproposizioni congiunturali critiche, la Lega ripresenterà la proposta per ridurre il canone minimo demaniale a 500 euro, a fronte dei 2500 euro del Dl Agosto, Governo Conte II, che aveva introdotto un rincaro del 700% in un periodo di grande crisi per il settore. Auspichiamo per la ripartenza, una maggiore attenzione per questo comparto".