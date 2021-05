Sassello, le riparazioni durano poco, dopo qualche ora comune nuovamente senza rete fissa

"Hanno fatto le riparazioni e questa sera, dopo dieci ore di funzionamento, la linea fissa ci ha di nuovo abbandonato".

Il sindaco di Sassello Daniele Buschiazzo ha segnalato ulteriori nuovi problemi per la rete telefonica nel suo territorio comunale dopo il tilt avvenuti martedì e mercoledì scorso sia per la linea fissa che la mobile. (LEGGI QUI)

Dopo un breve lasso di tempo senza nessun problema, il comune della Valle dell'Erro è ripiombato nel caos.

"È una vergogna ed la dimostrazione che non c'è nessuna voglia di investire, continuano a fare dei 'tapulli' e ci lasciano in balia di disservizi" aveva spiegato qualche giorno fa il primo cittadino sassellese che ha puntato il dito contro le compagnie telefoniche.

Nel frattempo ha presentato un ulteriore esposto alla Procura della Repubblica di Savona dopo quelli inviati negli scorsi anni che si aggiungono alla lettera inviata alle compagnie dal Prefetto Antonio Cananà nel 2020.

Il problema quindi continua oltre che per i cittadini soprattutto per la Croce Rossa, le farmacie e i medici di famiglia che con una pandemia in corso, hanno bisogno più che mai che la loro linea telefonica fissa sia fruibile.