Tamponamento multiplo sulla A6 tra Altare e Savona nei pressi di un restringimento di carreggiata

Ancora da accertare con precisione le cause e la dinamica del tamponamento multiplo avvenuto nel pomeriggio odierno intorno alle 16 sulla A6, in un tratto compreso tra Altare e Savona in direzione del capoluogo.

Coinvolti tre mezzi, due auto ed un furgoncino, entrati in collisione in prossimità di uno dei tanti restringimenti di carreggiata di cui è disseminata la "Verdemare" nel suo tratto ligure.

Sul posto si sono recati i Vigili del fuoco del comando di Savona, gli agenti della Polizia Stradale, il personale di servizio dell'Autofiori e i militi della pubblica assistenza per i quali non c'è stato alcun trasporto: tutte le persone all'interno dei veicoli coinvolti non hanno infatti riportato traumi tali da richiedere il ricovero in ospedale.

A subire qualche rallentamento è stato invece il traffico, che tuttavia non è mai stato interrotto se non per qualche breve istante.