Marco Scajola confermato coordinatore interregionale del 'Demanio marittimo': "Un onore partecipare alla ripartenza"

“Sono lieto della conferma dei miei incarichi nelle commissioni a livello nazionale. - afferma Scajola - Questa mattina, infatti, ho avuto comunicazione dal Presidente Giovanni Toti che sono stato nuovamente nominato Coordinatore del Tavolo interregionale sul Demanio Marittimo e vicecoordinatore della commissione infrastrutture, mobilità e governo del territorio. A questi incarichi, rispetto alla legislatura precedente, si va ad aggiungere la delega in ambito di edilizia”



“Sono settori verso i quali nutro particolare interesse e che ritengo nevralgici per il tessuto economico e sociale del nostro territorio. Continua il lavoro congiunto con le altre Regioni ed il confronto costante e costruttivo con il Governo, per dare apporti importanti, in termini economici, sociali ed ambientali. In un momento difficile come quello che stiamo vivendo, per me è un onore portare il mio contributo ai lavori per la ripartenza del nostro Paese" - conclude Marco Scajola.