Un'area al coperto per i rider savonesi: Cgil e Le Officine al lavoro per trovargli una collocazione

"Le relazioni sindacali con la direzione de Le Officine sono buone, costruite negli anni anche con accordi. Proveremo ora ad intraprendere un percorso condiviso che porti alla realizzazione di un supporto materiale e logistico per i riders che prestano servizio per gli operatori del centro commerciale."

Queste le parole di Cristiano Ghiglia, segretario della Filcams CGIL Savona, che ha posto le basi con il centro commerciale savonese per far avere ai circa 80 rider che ogni giorno partono proprio da via Stalingrado, una zona dignitosa al coperto visto che in questo momento si ritrovano in strada all'aperto tutti i giorni.