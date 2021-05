Firmata la convenzione della Regione con il gestore di "Cassa Artigiana"

Firmato nella sede di via Fieschi di Regione Liguria l’accordo con Artigiancassa Spa, soggetto aggiudicatario che gestirà, almeno per il prossimo triennio, “Cassa Artigiana”, lo strumento regionale per l’accesso al credito delle imprese artigiane, rinnovato rispetto al passato in forma e capienza. “Sostenere e migliorare la capacità di credito dell’artigianato ligure, attraverso contributi a fondo perduto e un sistema idoneo di garanzie, era uno degli obiettivi che ci eravamo posti ancor prima della pandemia – spiega l’assessore allo Sviluppo economico Andrea Benveduti – L’emergenza economica ci ha spinto ad avvalorare il percorso intrapreso, diventando la prima regione in Italia a utilizzare i fondi europei in questo filone e triplicando rispetto al passato la dotazione di questa misura, con quasi 11 milioni di euro di disponibilità”.

Il nuovo strumento riguarderà tutte le imprese artigiane liguri e sarà un mix di agevolazioni con l’abbattimento degli interessi e la riduzione dei costi di garanzia. Questo e gli interventi agevolativi associati e combinati, attuati nell’ambito delle azioni 3.6.1 e 3.1.1 del Por Fesr 2014-2020, consentono di: accedere a contributi a fondo perduto al 50% per le attività riconosciute dal marchio “Artigiani in Liguria” o ubicate nelle aree interne; migliorare l’accessibilità al prestito, ottenendo la controgaranzia di Regione ai confidi; abbattere del 2% annuo il tasso di interesse; ridurre le condizioni del costo della garanzia rilasciata dai confidi. Per le imprese dell’artigianato artistico, tradizionale e tipico di qualità, in possesso del marchio “Artigiani In Liguria” e per quelle dell’entroterra sarà previsto un contributo aggiuntivo in conto capitale. Tra le spese ammissibili: acquisto, costruzione, ampliamento e ammodernamento laboratorio; acquisizione rami d’azienda; acquisto attrezzature e macchinari nuovi e usati; acquisto software, brevetti e servizi reali; spese per estero; scorte. L'investimento minimo è di 10 mila euro, retroattività al 5 agosto 2019.