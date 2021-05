Chiusura di un tratto del Lungomare Europa a Varazze, il vice sindaco: "Impegno massimo per riaprire più velocemente possibile"

"Siamo al lavoro per pulire la parete di Lungomare Europa da dove si è staccato il materiale franato così da avere le idee chiare su come procedere".

Ad annunciarlo è il vicesindaco reggente di Varazze Luigi Pierfederici che questa mattina ha svolto un sopralluogo prima dell'ultima galleria che separa il comune varazzino da Cogoleto chiusa ieri per precauzione.

"Stiamo lavorando il più velocemente possibile per poter valutare al meglio la situazione, l'impegno è massimo per riaprire il più velocemente possibile - ha proseguito il primo cittadino - Mi raccomando il rispetto dei divieti d'accesso alla zona interessata fino a che non saranno rimosse le situazioni di pericolo e la viabilità riaperta".