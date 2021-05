Savona, rata TARI per le attività commerciali slitta al 17 novembre

"Questa mattina abbiamo deliberato in giunta il differimento del pagamento della rata TARI per le attività commerciali in scadenza al 17 maggio al 17 novembre 2021". Cosi commenta in una nota il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio.

"Un provvedimento doveroso al fine di andare incontro ai pubblici esercizi, duramente colpiti dalla pandemia, che stanno via via riaprendo con molta fatica. Un aiuto per sostenere chi ha difficoltà finanziaria" prosegue il primo cittadino.