Sconti su escursioni e gite, impianti sportivi, cene e discoteca: il "mare di possibilità" offerto dalla Tourist Card a Loano

Sconti sulle cene al ristorante e per l'entrata in discoteca, tariffe speciali per escursioni e gite, agevolazioni sull'ingresso alla piscina comunale e sulle lezioni di tennis.

Sono questi alcuni dei “benefit” previsti dalla Tourist Card 2021, la carta che i titolari delle strutture ricettive di Loano (ma non solo) consegneranno gratuitamente a tutti coloro i quali decideranno di trascorrere le loro vacanze od anche solo un breve soggiorno nelle strutture ricettive della città dei Doria.

La Tourist Card è stata lanciata ufficialmente nel 2018 ed è frutto di un accordo tra la Camera di Commercio Riviere di Liguria ed i comuni del savonese che hanno scelto di istituire l'imposta di soggiorno. La card consente ai suoi detentori di usufruire di sconti, agevolazioni e omaggi su una grande varietà di prodotti e servizi offerti dalle attività commerciali, dalle associazioni e dalle altre realtà del territorio convenzionate con i comuni.

L'obiettivo del progetto è offrire agli ospiti della Ligurian Riviera un'esperienza di vacanza a 360 gradi e scoprire le mille opportunità che offre il territorio: “L'imposta di soggiorno – ricorda il sindaco di Loano Luigi Pignocca – non va considerata come una 'tassa' ma come un contributo (di entità piuttosto contenuta) che consente alle amministrazioni comunali di migliorare costantemente la propria offerta e incentivare lo sviluppo turistico del territorio. E' un investimento fatto dai nostri ospiti per i nostri ospiti. Come sottolineato ripetutamente durante i tavoli di confronto in Camera di Commercio, chi sceglie di trascorrere un soggiorno in Riviera lo fa perché è in cerca di sensazioni uniche. Questa imposta ci permette di andare incontro a questa esigenza”.

Il vice sindaco ed assessore al turismo Remo Zaccaria aggiunge: “Il pacchetto di sconti e agevolazioni elaborato in vista della prossima stagione turistica permetterà ai nostri ospiti di scoprire e godere appieno del 'mare di possibilità' offerto da Loano e dal suo comprensorio. Non solo mare e spiagge, quindi, ma anche occasioni di sport nelle strutture sportive della città, escursioni sulla costa e nell'entroterra per scoprire e conoscere meglio le località a noi vicine e l'ambiente che ci circonda e molto altro ancora. La Tourist Card, dunque, si conferma come uno strumento fondamentale per vivere una vacanza a 360 gradi”.

Di seguito le offerte a cui si potrà accedere grazie all Tourst Card.

Il Trenino Miletto offre ai possessori della Tourist Card uno sconto di 5 euro sul biglietto per adulti ed uno sconto di 3 euro sul biglietto ridotto per i bambini in occasione delle gite alle Grotte e al borgo di Toirano. Per informazioni è possibile inviare una mail a angelo.miletto@gmail.com.

Il Marina Diving Center di Marina di Loano offre il 5 per cento di sconto sul noleggio di imbarcazioni, sulle gite all'Isola Gallinara, sulle immersioni e sulle uscite di snorkeling. Per informazioni è possibile inviare una mail a marinadiving@marinadiving.com.

My Rentals offre il 10 per cento di sconto sul noleggio di furgoni, auto e scooter.

Doria Nuoto Loano offre il 10 per cento di sconto sul biglietto di ingresso alla piscina. Per informazioni è possibile inviare una mail a dorianuoto2000loano@gmail.com.

Il Consorzio "Liguria Via Mare" offre il 5 per cento di sconto sul biglietto per le escursioni via mare e di avvistamento cetacei. Per informazioni è possibile inviare una mail a info@liguriaviamare.it.

L'Associazione Pescatori Loanesi accetta offerte libere per la partecipazione a "Pianeta Blu", il progetto che permette ai bambini di scoprire i segreti del mare. Per informazioni è possibile inviare una mail a ferrari.rtj@alice.it.

L'agenzia "Berton Viaggi" offre 10 euro di sconto sul costo delle escursioni giornaliere. Per informazioni è possibile inviare una mail a info@bertonviaggi.it.

Il circolo del tennis di Loano offre un pacchetto "5 più 1 gratuito" su prenotazioni dei campi e lezioni di tennis e padel. Per informazioni è possibile inviare una mail a info@loano.tennis.

Il Beefly sul Lungomare Madonna del Loreto, presso il Marina Beach di Marina di Loano, offre il 5 per cento di sconto su pranzo o cena al ristorante (dal lunedì al giovedì) e il 10 per cento di sconto sul biglietto di ingresso alla discoteca. Per informazioni è possibile inviare una mail a luca.anselmo79@gmail.com.

Sempre in ambito turistico, Trenitalia ha concesso all'ufficio Iat gestito da Pro Loco Loano la possibilità di vendere biglietti ed altri prodotti disponibili sui tradizionali sistemi di vendita Trenitalia.

“Con questa convenzione – spiega la presidente di Pro Loco Loano Maria Giuliana Amelotti – andiamo incontro alle necessità delle persone più anziane, che hanno difficoltà di spostamento o che soggiornano in zone più decentrate rispetto alla stazione ferroviaria ma che hanno comunque necessità usufruire dei servizi ferroviari”.