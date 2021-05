Controlli nelle case di riposo, criticità anche a Calice: direttori della struttura già rimossi dai propri ruoli

Sono state 22 le residenze per anziani liguri messe al setaccio dai carabinieri del Nas in un'operazione a livello nazionale condotta dagli uomini dell'Arma dopo la ripresa delle visite nelle strutture da parte dei familiari.

Di queste sette sono quelle ritenute non conformi, due per il mancato rispetto di norme strutturali e le altre per la presenza di personale non vaccinato. Nel savonese sono due le rsa non in regola, con le maggiori criticità che parrebbero essere state rilevate a Calice Ligure.

I militari del Nucleo Anti Sofisticazioni avrebbero, in questo caso, rilevato una gestione degli anziani tutt'altro che ottimale e rispettosa dei trattamenti clinici dovuti agli ospiti senza somministrare i farmaci nei giorni festivi e nei fine settimane creando scompensi nelle terapie falsificando nel contempo i registri per nascondere le presunte irregolarità, come si legge in una nota Ansa.

La vicenda risalirebbe ai mesi scorsi, quando anche il sindaco Alessandro Comi, dopo aver ricevuto alcune segnalazioni di disagi lavorativi da parte di alcuni dipendenti, aveva portato la vicenda all'attenzione proprio dei carabinieri.

Nel frattempo le allora direttrici sanitaria e amministrativa della struttura calicese sono state rimosse dai propri incarichi, mentre dalla direzione al momento non è stata assunta nessuna posizione ufficiale in merito.