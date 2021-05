Becchi (Fiaip): "Locazioni turistiche brevi, nicchia di mercato interessante per la ripartenza"

Un incontro per spiegare e chiarire le modifiche alla legge regionale 32 in merito le locazioni turistiche in vigore dal prossimo 20 maggio. Si è svolto sulla piattaforma web con la Regione Liguria, i funzionari del turismo e l'assessore Gianni Berrino.

"Un tema interessante per gli agenti immobiliari perché interessa oltre il 60 % delle agenzie immobiliari del territorio provinciale – afferma Fabio Becchi, presidente provinciale della Fiaip - Il reparto delle locazioni brevi è una nicchia di mercato interessante per ripartire e molti agenti immobiliari, soprattutto i giovani, hanno rivolto maggiore attenzione per sviluppare un business con una domanda sempre in costante crescita".

Tra i punti salienti dell'incontro è stato spiegato come il proprietario che possiede e loca a soggiorni a breve termine, ovvero inferiore a 30 giorni per 4 o più appartamenti su territorio nazionale, deve farlo in forma imprenditoriale (precedentemente 3 stesso comune); la registrazione in regione per appartamento ammobiliato uso turistico solo per chi loca ad affitti brevi, ovvero sotto i 30 giorni; la comunicazione ai fini Istat con programma regionale dedicato a giugno per 3 comuni campione (Chiavari, Laigueglia e Ospedaletti) e per tutta la regione successivamente; l’obbligo di 'spid' per proprietari che devono registrazione appartamenti ammobiliato uso turistico da 1 ottobre 2021.

"Ci riteniamo molto soddisfatti del tavolo di lavoro nato in sinergia con la nostra regione, massima disponibilità e scambio di opinioni costruttivi per ottenere il massimo e lavorare al meglio nel settore turistico, motore trainante dell’economia regionale", conclude Becchi.