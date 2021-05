"La Scuola Sospesa", dal Museo Apple di Savona le tecniche e le idee per il rilancio: "E' il fulcro di una società civile che sviluppa conoscenza e crescita" (FOTO E VIDEO)

"Abbiamo individuato, non tanto problematiche e disagi che sono ben chiari al mondo della scuola, le famiglie e gli studenti, ma tecniche, idee e strumenti per riprendere motivazione e slancio verso la scuola, l'insegnamento e l'apprendimento".

Queste le parole di Monica Brondi, formatrice Metakoinè, che ha presentato questa mattina l'evento svolto a Savona dal Museo Apple in diretta streaming "La Scuola Sospesa, orientarsi nell'incertezza, allenarsi alla ripresa".

"Ci siamo concentrati anche su tecniche che ci possono aiutare in momenti di frustrazione come quelli del lockdown per poter riacquistare fiducia nelle cose che facciamo e in quella che è tra le più importanti realtà della nostra vita. L'evento ha raccolto testimonianze tra vari mondi, dalla stessa scuola (docenti, dirigenti scolastici, studenti), il mondo della lavoro, l'impresa e quello che si aspetta dalla formazione scolastica e di quelle forze che possono essere aggregate insieme che possono in qualche modo mettere al centro la scuola in quanto fulcro di una società civile che sviluppa la conoscenza e la crescita dei suoi cittadini" ha continuato Monica Brondi.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Savona Ilaria Caprioglio e del dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Savona Alessandro Clavarino è stato proiettato un video di apertura e sono stati trattati diversi temi.

"La scuola del cambiamento" con Gianni Garino, segretario generale Cisl Scuola Imperia-Savona; "La scuola in Dad" con Alfonso Gargano, dirigente scolastico del Liceo Chiabrera-Martini; "La scuola raccontata da me" con Cristina Bottino, docente del Boselli-Alberti; "Dall'altra parte dello schermo" con Gabriele Dorati, studente del liceo classico; "Creatività come problem solving; a scuola e fuori" con Monica Brondi, formatrice Metakoiné"; "Mediazione è formazione" con Maria Gabriella Branca, mediatrice Aequitas ADR, formatrice Metakoiné; "Motivare i giovani alle storie del futuro" con Franco Bochicchio, presidente Rotary Club Savona; "Ripartire verso il domani" con Alessandro Gozzi, dirigente scolastico istituto Ferraris-Pancaldo; "Le aspettative del mondo dell'impresa" con Giulia Vernazza, Rotaract, imprenditrice; "Scuola e computer" con Alessio Ferraro, presidente All About Apple Museum.

