Quiliano, restyling conservativo per Villa Maria: lavori finanziati dal Governo

Un restauro conservativo per Villa Maria a Quiliano. Già sede del palazzo comunale e luogo di mostre, eventi speciali e rassegne culturali ed enogastronomiche, nonché, recentemente anche set cinematografico per la realizzazione del thriller “Stilema” di Roger E. Fratter, finalmente Villa Maria potrà rinascere a nuova vita.

La domanda di finanziamento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per la partecipazione al bando “Bellezz@ - recuperiamo i luoghi culturali dimenticati”, dopo lunghe traversie e ulteriori integrazioni, è stata accolta con esito favorevole.

La commissione tecnica ha infatti prescelto la candidatura della Città di Quiliano, peraltro integrata con il decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Segretariato regionale per la Liguria 7 agosto 2019 di apposizione sull’immobile del vincolo di interesse culturale, previsto dal D.Lgs. n. 42/2004 (“Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”). E ha inserito il suddetto intervento, unico per tutta la Liguria, tra i 22 prescelti (a fronte di oltre 400 candidature pervenute) in ambito nazionale, assegnando alla Città di Quiliano il contributo straordinario di € 1.202.500.

Dalla graduatoria risulta peraltro che l’intervento risulta classificato al sesto posto in assoluto, relativamente all’importo assegnato dallo Stato. La comunicazione della graduatoria e della concessione del contributo straordinario è pervenuta presso gli uffici comunali il 3 maggio scorso.

Di conseguenza, il Ministero della Cultura ha inoltrato il 10 maggio scorso lo schema di disciplinare che regola i rapporti per l’attivazione e gestione dell’intero intervento, successivamente approvato dalla Giunta Comunale nella seduta del 13 maggio 2021. Nei prossimi mesi, verrà quindi programmata la procedura di affidamento. Seguirà l’inizio dei lavori, la cui conclusione è prevista entro il 2023.

“Come nuova amministrazione - commenta in una nota il sindaco Nicola Isetta - all'atto del nostro insediamento abbiamo ereditato l’iniziativa avviata da coloro che ci hanno preceduti. Abbiamo quindi provveduto, in una logica di leale continuità amministrativa, nel sovrintendere sull’iter della pratica per ottenere il migliore risultato possibile per tutta la comunità di Quiliano”.

“Peraltro, poiché abbiamo riscontrato nelle prime settimane di inizio del nostro mandato l’assenza di un decreto di vincolo riguardante Villa Maria - aggiunge l’assessore all’urbanistica e turismo Cinzia Pennestri - abbiamo operato in modo proficuo, grazie al fondamentale supporto degli uffici comunali e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Segretariato regionale per la Liguria, per ottenere in tempo utile le documentazioni integrative da inviare, ottenendo quindi l’ammissibilità per l’esame da parte della Commissione Ministeriale. Diversamente, tale domanda sarebbe stata scartata. Gli esiti sono andati oltre ogni aspettativa: Villa Maria è stata infatti riconosciuta tra i 22 interventi di rilevanza nazionale, prescelti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri”.

“Da parte nostra - conclude il primo cittadino Isetta - proseguiremo nel lavoro costante di ricerca di nuovi fondi e finanziamenti, finalizzato a far crescere e migliorare il nostro territorio”.