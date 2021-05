Savona, 33enne dà in escandescenze e aggredisce i carabinieri: arrestato

Era già stato denunciato dalla polizia, lo scorso giovedì, per un'aggressione all'interno del bar Katya di via Milano "armato" di un pezzo di ferro (leggi QUI).

Nel pomeriggio di oggi, però, ha dato nuovamente in escandescenze all'interno di un supermercato di via De Stefanis, nel quartiere di Lavagnola, senza placare la propria aggressività nemmeno al cospetto dei carabinieri intervenuti sul posto in seguito alla segnalazione del titolare dell'esercizio commerciale: ed è così che per A.M., 33 anni, è scattato l'arresto per resistenza a pubblico ufficiale.