Finale Ligure, climber cade sugli scogli: codice giallo al Santa Corona

Soccorsi mobilitati nel pomeriggio odierno a Finale Ligure. L'allarme è stato lanciato sulla via Aurelia, all'altezza della galleria Caprazoppa, attorno alle ore 16.30 per un uomo caduto sugli scogli mentre si stava arrampicando sul Mombrino. Secondo quanto riferito, la caduta si sarebbe verificata in seguito al distaccamento di un masso di circa 60 kg che ha fatto precipitare all'indietro il climber.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca ed i vigili del fuoco. Fondamentale è stato il lavoro di questi ultimi che, con tecniche specifiche e grazie all'utilizzo di imbraghi e scale, hanno realizzato uno scivolo che dalla scogliera ha raggiunto il marciapiede. Attraverso tale corridoio è stato così possibile trasportare in massima sicurezza il paziente, che nel frattempo era stato stabilizzato sulla tavola spinale e posizionato all'interno di un presidio specifico per il recupero.

La persona ferita, un 26enne originario di Torino sempre cosciente durante le operazioni di soccorso, è stata trasportata all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice giallo: ha riportato la frattura di una caviglia. Il soccorso si è concluso alle ore 18.