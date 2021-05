Savona, Arecco replica a Di Padova: "Parcheggio in Darsena quasi ultimato, nessun calcolo elettorale"

"In questi giorni gli uffici stanno completando le operazioni di collaudo affidate ad un tecnico esterno. Come è noto, alcune settimane orsono alcuni uffici del comune sono rimasti chiusi per la quarantena covid per cui non hanno potuto lavorare come avrebbero potuto". Si apre così la replica di Massimo Arecco, vicesindaco di Savona, che ribatte alle affermazioni della consigliere del Pd, Elisa Di Padova, in merito al nuovo parcheggio della Darsena savonese (leggi QUI).

"Ciononostante la procedura è quasi ultimata ed i parcheggi saranno messi a disposizione sia per i residenti, sia per tutti coloro che verranno in Darsena. Per cui non vi è alcun calcolo elettorale da parte dell'amministrazione - continua il vicesindaco - Ringrazio la consigliera Di Padova che con la sua maliziosa domanda ha ricordato ai savonesi l'importante intervento realizzato dalla giunta Caprioglio".