Il cantautore Marco Ligabue ospite ai microfoni di Radio Onda Ligure: presenterà il suo libro "Salutami Tuo Fratello"

Si intitola “Salutami Tuo Fratello” il primo libro del cantautore emiliano Marco Ligabue. E il fratello del titolo è ovviamente Luciano, fratello maggiore di Marco che per una vola appoggia la chitarra per un breve periodo e decide di raccontarsi a tutto tondo in un libro. Un racconto intimo e sincero tra vita privata, ricordi illuminanti, aneddoti ironici e tanto rock’n’roll.

Sarà lo stesso Marco Ligabue a presentare il suo libro oggi pomeriggio in diretta su Radio Onda Ligure. Appuntamento alle 13 e 10 nel corso del programma condotto da Maurilio Giordana.

Sarà come sempre possibile seguire la diretta non solo in FM

ma anche in streaming sul sito www.ondaligure.it o scaricando

gratuitamente la nuova app della radio.