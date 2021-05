Nuovo servizio di raccolta differenziata a Stellanello: si parte martedì 1° giugno

Continua il percorso verso la sostenibilità ambientale dei comuni del golfo dianese e andorese: martedì 1° giugno partirà il nuovo servizio di raccolta differenziata dei rifiuti a Stellanello.

L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale in collaborazione con Egea Ambiente e Proteo -nuovo gestore del servizio-, sarà accompagnata dalla campagna informativa “Il tuo impegno lascia il segno”. Nelle prossime settimane il nuovo servizio verrà avviato anche negli altri comuni facenti parte del golfo dianese e andorese, in particolare: Andora, San Bartolomeo al mare, Diano Marina, Cervo, Diano Castello, Diano San Pietro, Diano Arentino, Chiusanico, Cesio, Villa Faraldi. Per comunicare al meglio tutte le novità del servizio, il Comune ha deciso di organizzare una serata informativa venerdì 21 maggio alle 18, presso l’area manifestazioni sita di fronte al palazzo comunale di via Roma 1.

A partire da lunedì 24 maggio scatterà invece la distribuzione dei kit per la raccolta differenziata a tutti i stellanellesi. La distribuzione si terrà dalle 15 alle 20 (eccetto il 29 maggio, quando si terrà dalle 9 alle 12): ogni utente dovrà avere con sè la propria Tari per accelerare il processo di distribuzione e sarà possibile inoltre delegare qualcuno al ritiro, con delega scritta da parte del delegante.

Questo il programma: lunedì 24 maggio, presso la piazza della chiesa frazione San Damiano; martedì 25 maggio, presso l'area centro sportivo frazione San Lorenzo; mercoledì 26 maggio, località Ciccioni frazione Santa Maria; giovedì 27 maggio, presso l'area manifestazioni di fronte al comune; venerdì 28 maggio, presso la piazza della chiesa nella frazione San Vincenzo; sabato 29 maggio, presso l'area manifestazioni di fronte al comune.

Cosa cambierà per gli utenti di Stellanello? Le modalità di raccolta dei rifiuti da martedì 1 giugno saranno essenzialmente due:

Raccolta porta a porta: il ritiro sarà settimanale (ogni sabato, sacco grigio) sia nel periodo invernale che estivo; carta e cartone (mercoledì, mastello azzurro) quindicinale in inverno (dal 16/9 al 14/6) e settimanale in estate (dal 15/6 al 15/9); plastica e metalli (venerdì, sacchi gialli) quindicinale in inverno (dal 16/9 al 14/6) e settimanale in estate (dal 15/6 al 15/9); organico con compostaggio domestico: gli utenti potranno compilare la richiesta dello sgravio e dell'utilizzo della compostiera presso il centro di distribuzione. I kit comprendono mastello per la carta con manico con proprietà antimicrobiche (mediante tecnologia antimicrobica brevettata COPPTECH®, basata su rame e zinco), sacchetti grigi per l’indifferenziato e gialli per la plastica, mastellino sotto lavello per l’organico per chi non fa compostaggio.

Raccolta di prossimità con chiave in alcune aree del territorio comunale non servite dal servizio di raccolta porta a porta. In tali aree verranno posizionati delle isole con cassonetti accessibili tramite chiave in possesso solo ai residenti

Insieme al kit verranno consegnati agli utenti alcuni utili materiali per effettuare al meglio la raccolta: un calendario, con tutti i giorni e i periodi della raccolta dei vari materiali; un pieghevole, con alcune informazioni pratiche su cosa differenziare e come differenziare al meglio i rifiuti, nonché gli indirizzi e gli orari di apertura dei Centri di Raccolta di San Bartolomeo a Mare e Andora, dove potranno essere conferite altre tipologie di rifiuti che non è possibile conferire porta a porta o nelle isole di prossimità; un utile centalogo, ovvero una guida che contiene il corretto conferimento di cento oggetti di uso quotidiano.

I cittadini che non potranno ritirare il kit nelle date sopra indicate potranno ritirarlo in Comune oppure prenotandosi al numero verde 800 546354 o inviando una mail a igieneurbana.golfo@egea.it.

Claudio Cavallo, sindaco di Stellanello afferma: “Con il 1° giugno partirà finalmente il nuovo servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, la concretizzazione di un obiettivo che c’eravamo posti ormai 5 anni fa. Il servizio, grazie all’impegno dei tecnici della Egea Ambiente e della Proteo in costante confronto con l’amministrazione comunale, è stato “tagliato” su misura per il nostro territorio tenendo conto delle diverse esigenze delle numerose borgate e si prefigge di andare incontro ai cittadini. Occorre infatti dare la possibilità di differenziare i rifiuti il più vicino possibile agli utenti e questo si raggiungerà con il porta a porta, laddove praticabile per la viabilità, e con la raccolta di prossimità con contenitori sigillati dedicati con consegna delle chiavi alle famiglie utilizzatrici”.