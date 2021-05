Albisola, l'opera sulla facciata delle scuole della Massa è pronto. L'artista: "Un occhio di riguardo ai bambini"

"Parlerà della tradizione artistica di Albisola e con un occhio di riguardo ai bambini e al contesto scolastico che ci ospita".

Così l'artista Gionata Gesi, in arte Ozmo, che concluderà oggi l'opera realizzata sulla facciata dell'Istituto comprensivo delle Albisole di via alla Massa.

Il progetto è stato ideato dall'assessore alla cultura e all'istruzione Simona Poggi, realizzato grazie al contributo della Fondazione De Mari e partito lo scorso 14 maggio. Molti albisolesi affascinati hanno potuto ammirarlo in questi giorni all'opera mettendo in pratica le tecniche dalla pittura accademica alla dimensione monumentale, utilizzando con maestria le bombolette spray.

"Un progetto veramente molto ambizioso e importante. Sia per Ozmo che ha avuto la possibilità di realizzare il primo istituto scolastico in Europa che per gli studenti dell'istituto comprensivo per i quali credo possa essere stata un'esperienza emozionante vederlo al lavoro. Allo stesso tempo abbiamo un'opera pubblica di estrema importanza. Ha coinvolto tutti gli studenti in quanto l'artista ha dialogato con tutti loro e hanno potuto vivere l'opera, l'hanno vista evolversi, cambiare e nascere" ha spiegato Simona Poggi.

"La caratteristica di questa opera è che è 'Site specific', ha una forte attinenza con il nostro territorio, c'è inoltre un elemento carino e ironico che sicuramente piacerà ai più piccoli e c'è anche un messaggio che l'artista dedica agli studenti di Albisola. C'è veramente un insieme di mix di elementi che spaziano dal classico, al pop e al contemporaneo e anche ai fumetti" ha continuato l'assessore alla cultura.

L'inaugurazione alla cittadinanza avverrà nel pomeriggio di mercoledì 26 maggio e nella mattinata del 27 con gli studenti.