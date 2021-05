Carcare, il tessuto commerciale ottiene un contributo regionale

Il commercio di Carcare fa centro e ottiene il contributo regionale a favore del Centro integrato di via di venticinque mila euro.

Tra i pochi se non l'unico Civ del savonese a vedersi assegnare il finanziamento dedicato alla riqualificazione delle aree a rischio di tenuta della rete distributiva, "Carcare da vivere" si aggiudica il bando 2020, ma non è tutto. Per sostenere il progetto, che vede l'installazione di pannelli luminosi, nonché l'acquisto di arredi urbani che abbelliranno e renderanno più funzionali le vie del centro storico, anche il comune eroga la somma di cinquemilacinquecento euro. Dopo il bonus luce recentemente liquidato a cinquanta attività commerciali, per il 2021 l'amministrazione comunale ha deciso di contribuire al macro progetto commerciale del Civ.



"Inutile dire che sono molto soddisfatta per il percorso intrapreso all'inizio del 2019 con gli operatori del settore - commenta l'assessore alle attività produttive, Enrica Bertone - Ringrazio i commercianti e gli artigiani che mi hanno appoggiata credendo nell'importanza di ricostituire il consorzio, decaduto ormai da anni, per poter essere competitivi e partecipare ai bandi regionali. In un momento di crisi così profonda, portare "a casa" un finanziamento dedicato è davvero motivo di orgoglio, per questo, insieme alla giunta, si è deciso di mettere in campo risorse straordinarie al fine di potenziare la capacità di acquisto del Civ".

E ancora, sempre dalla giunta De Vecchi, sono stati impegnati fondi a favore della riqualificazione della Galleria commerciale di piazza Pertini, non ancora in linea con le norme regionali e, soprattutto, con limitazioni ormai penalizzanti che non permettono insediamenti artigianali o professionali all'interno della struttura.