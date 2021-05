Loano, una domenica con la "Passeggiata Ecologica" tra giovani per ripulire i boschi di Verzi e Castagnabanca

Domenica 23 maggio è in programma la “Passeggiata Ecologica” rivolta ai giovani dai 15 ai 25 anni e organizzata dal gruppo ambiente dell’Associazione YEPP Loano in collaborazione con l’assessorato alle politiche giovanili e l’assessorato all’ambiente del Comune di Loano, con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo e della Fondazione De Mari.

Il ritrovo è alle 10 nel parcheggio di Verzi: i partecipanti si dirigeranno a piedi verso Castagnabanca, raccogliendo i rifiuti per ripulire il bosco.

"Attraverso questa iniziativa l’Associazione giovanile YEPP Loano vuole dare maggiore concretezza al percorso sulle tematiche ambientali che sta portando avanti già da tempo. Durante i lunghi periodi in zona rossa e arancione, infatti, il gruppo ambiente ha creato il blog youthenvironment.it, che si può trovare anche su Facebook e Instagram, con articoli e contenuti scritti direttamente dai ragazzi per alimentare il dibattito e favorire la consapevolezza su inquinamento, riciclo e salvaguardia del territorio a livello locale e non solo, specialmente tra i coetanei”.

La partecipazione è gratuita, ma l’iscrizione è obbligatoria. Per informazioni e iscrizioni è possibile chiamare il numero 347.2109790.