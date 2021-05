Varazze, via alla demolizione della palazzina uffici degli ex cantieri Baglietto (FOTO e VIDEO)

Sono partite questa mattina le operazioni di demolizione della palazzina uffici degli ex cantieri Baglietto a Varazze. I lavori proseguono quindi dopo le demolizioni dei capannoni avvenute lo scorso febbraio.

Lo scorso 1 aprile il Provveditorato delle Opere Pubbliche aveva consegnato le aree alla ditta aggiudicatrice dei lavori per la realizzazione della nuova caserma dei vigili del fuoco.

Dopo la conclusione lo scorso luglio dell’iter burocratico per l'approvazione del progetto, a dicembre si era chiuso anche il bando di gara per l'affidamento del cantiere e nel giro di due anni i pompieri potranno così trasferirsi dalla sede del Salice nella nuova caserma finanziata dal Ministero dell'Interno con un investimento di 2 milioni e 800mila euro.

200mila euro erano stati stanziati dall’amministrazione per la demolizione dei capannoni per poter creare così il piazzale di manovra. Il piazzale operativo del distaccamento in prima ipotesi era previsto lato mare in area demaniale marittima invece poi il comune ha proposto lo spostamento a lato della via Aurelia.

"Il cantiere Baglietto sarà sempre una parte importante della storia della nostra Città e nessuno mai potrà cancellarla. Varazze merita di proseguire nella riqualificazione dell'ingresso a ponente della Città ed ancora di più ha bisogno di consolidare i presidi territoriali di pubblica sicurezza come la nuova caserma dei vigili del fuoco" dice il vicesindaco reggente Luigi Pierfederici.

"Il nostro territorio, così come tutta la Liguria, è tanto bello quanto fragile. È doveroso quindi che una amministrazione seria abbia nei suoi obiettivi il presidio costante e la pronta risposta in caso di necessità" conclude il primo cittadino.