Scoppia un tombino durante il rifornimento di uno yacht: paura nel porto di Varazze

Attimi di paura nella tarda mattina odierna all'interno del porto di Varazze. Durante il rifornimento di un'imbarcazione, secondo quanto riferito, si sarebbe verificata l'esplosione di un tombino.

Immediato è scattato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i militi dell'emergenza sanitaria e l'automedica.

Due ragazzi di 30 anni circa sono rimasti feriti. Uno ha riporto lievi ustioni alle gambe, mentre l'altro un trauma cranico. Entrambi sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Sono in corso gli accertamenti del caso. I due giovani non sarebbero in pericolo di vita.