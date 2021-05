Comunali 2021, i partiti di sinistra aderiscono al "Patto per Savona": "Al lavoro per definire il programma elettorale"

Rifondazione Comunista, Linea Condivisa e Gruppo Rete a Sinistra aderiscono al "Patto per Savona": "Il rinvio in autunno delle elezioni amministrative, pur considerando l'emergenza pandemica e la gravità di una situazione che ha colpito duramente la popolazione, ha permesso un ulteriore momento di riflessione, consentendo a tutti i soggetti politici coinvolti nel percorso delle comunali il tempo per approfondire e chiarire le tante questioni programmatiche ancora in sospeso".

"Su tutte queste tematiche e su molte altre ancora, abbiamo elaborato in questi mesi delle proposte, partendo dall'importante e continuo lavoro svolto in consiglio comunale da Rete a Sinistra e da Noi per Savona - proseguono - Da settimane stiamo portando avanti un dialogo con Marco Russo. Per quanto ci riguarda, la premessa fondamentale è sempre stata l'individuazione di un programma realmente condiviso da parte di tutti i soggetti e in chiara discontinuità con il passato: senza di ciò non può esistere alleanza duratura e credibile".

"Per questo abbiamo sollevato in più occasioni alcune tematiche per noi fondamentali al raggiungimento di un accordo stabile col candidato Marco Russo e il suo "patto" civico-progressista - concludono - Lavoreremo nelle prossime settimane per definire un programma che sia il più possibile in continuità col lavoro fatto in questi anni sia in Consiglio comunale sia in Consiglio regionale. Con questo spirito aderiamo al "Patto per Savona" e ci adopereremo per rafforzare l’area della sinistra savonese, in modo da dare alla nostra città un futuro all'altezza di quello che i suoi cittadini desiderano e meritano".