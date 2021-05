Alassio, Anas risponde a Melgrati sull'Aurelia Bis: "Disponibili sin da subito per azioni rafforzative sulla segnaletica stradale"

Ha trovato pronto ascolto la lettera che nei giorni scorsi il sindaco di Alassio, Marco Melgrati aveva inviato all'Anas per sollecitare misure idonee a contrastare il superamento dei limiti di velocità sull'Aurelia Bis.

"Gli ultimi giorni sono stati per la nostra città giorni difficili, profondamente toccati dalla prematura perdita di due giovani vite... - scriveva infatti Melgrati - L'Aurelia Bis sta registrando incidenti troppo spesso dal tragico epilogo e questo, come amministratore non posso tollerarlo. Se per le vie comunali siamo spesso intervenuti con dossi, attraversamenti pedonali in tre D e illuminati, zone con limiti di velocità a 30 Km orari, sull'Aurelia Bis è l'Anas ha dover individuare delle soluzioni: tutor, dissuasori della velocità.​.. non sta a me individuare cosa, ma sta a me sicuramente sollecitare che qualcosa venga fatto a tutela della vita di chi abitualmente percorre questo tratto di strada".

Di stamani la risposta dell'Anas che si è dichiarata "disponibile a valutare sin da subito azioni rafforzative sulla segnaletica stradale come l'installazione dei pannelli dissuasori di velocità da posizionare lungo i due senso di marcia e/o segnaletica orizzontale di tipo sonoro: tali strumenti possono essere infatti un utile deterrente sia al superamento del limite di velocità, sia ai sorpassi non consentiti, causa principale degli incidenti stradali legati ad una guida non rispettosa di limiti già imposti".

"Già nei primi giorni della prossima settimana - aggiunge Melgrati - il comandante della Polizia Municipale, Francesco Parrella, prenderà contatto con il personale tecnico dell'Anas per un sopralluogo congiunto, al fine di condividere le soluzioni tecniche da adottare".