Frana in Lungomare Europa a Varazze, riaperto il tratto (FOTO)

"Questo pomeriggio è stato riaperto il tratto di Lungomare Europa chiuso per la caduta di materiale".

Ad annunciarlo è il vicesindaco reggente di Varazze Luigi Pierfederici, dopo che l'area tra il comune varazzino e il confine con Cogoleto era stata interdetta dalla settimana scorsa per via di una frana.

"Terminata la posa delle barriere provvisionali per consentire il passaggio in sicurezza sarà successivamente completato l'intervento di messa in sicurezza definitiva. Un intervento eseguito il prima possibile grazie all'impegno dei tecnici comunali ed alla volontà della Amministrazione comunale di riaprire Lungomare Europa in tempi rapidi" ha proseguito Pierfederici.