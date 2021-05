A Finale si lavora alacremente per organizzare la Giornata Nazionale delle Pro Loco

Come già annunciato, da quest’anno alla seconda domenica di luglio (11 luglio 2020) si celebrerà la “Giornata Nazionale delle Pro Loco” e anche la Pro loco finalese di Gorra e Olle sta adoperandosi per far si che la città ponentina sia tra quelle presenti all'evento, promuovendo il territorio, il turismo, la cultura e le attività produttive del nostro comprensorio.

La scorsa settimana nell'ufficio dell’assessore al turismo Claudio Casanova, si è iniziato a parlare del possibile programma. Oltre all'assessore erano presenta il presidente della Pro Loco Emilio Bolla che è anche referente regionale UNPLI per la programmazione dell’evento, Lorenzo Carlini del Consorzio FOR e lo storico Giuseppe Testa.

Si sta infatti lavorando per promuovere l’outdoor e l’attività di arrampicata libera, organizzando percorsi guidati in bike all'altopiano delle Manie e scalate con guida alpina.

Altro elemento che si vuole promuovere è il magnifico Borgo Medioevale che è uno tra i più belli d’Italia, aprendo al pubblico il teatro Aycardi e organizzando una conferenza condotta dallo storico Giuseppe Testa nei bellissimi Chiostri di S. Caterina sul tema: ”L’olivo e il paesaggio del Finale”.

Finale è inoltre il paese dove si produce il chinotto, volendo quindi far conoscere questa eccellenza ed un giovane produttore che si è dedicato con passione a questa antica specialità del nostro territorio, Emilio Bolla ha contattato Marco Oliveri che fa parte dell’associazione dei produttori del chinotto. Oliveri ha un terreno situato nella collina di Gorra (entroterra di Finale Ligure) nel quale ha avviato una piantagione di 168 chinotti. Domenica 11 luglio sarà infatti possibile visitare l’agrumeto scoprendo lo stupendo entroterra finalese ed i segreti di questa antica produzione.

A breve ci sarà un altro incontro nell'ufficio dell’assessore Casanova con Carlini, Bolla e Testa per verificare l’avanzamento della programmazione e se è possibile aggiungere altri eventi tra i quali una vista guidata del Borgo medioevale.

Questo è quanto si sta facendo a Finale Ligure, ma in tutta la Liguria, grazie all'impegno del presidente regionale UNPLI Daniela Segale e del segretario regionale UNPLI Ivano Tagliavacche, si lavora alacremente per questa giornata che vuole essere la celebrazione del volontariato e del territorio, affinché il maggior numero di Pro loco liguri sia presente nella sue piazze il prossimo 11 luglio.