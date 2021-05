Sanità, Grande Liguria: "Potenziare l'ospedale di Albenga ma senza danneggiare gli altri ospedali"

"Il Covid19 purtroppo non ha insegnato nulla, in quanto si sente cantare sempre la stessa canzone: togliere reparti al DEA di Secondo Livello e spostarli presso altri ospedali nelle vicinanze". Lo dichiara in una nota il gruppo provinciale di Grande Liguria.

"Chi continua a portare avanti la strategia del 'mors tua, vita mea' non si rende conto che così ragionando non si fa gli interessi dei cittadini, dei pazienti ma si continua a portare avanti un'inutile obsoleta battaglia del tutti contro tutti. Bisogna guardare al futuro per cui, visto che ci saranno, come è stato dichiarato, grandi investimenti sulla sanità Ligure e su quella savonese, si deve pretendere dalla Regione un progetto chiaro su come si intenda procedere" scrivono.

"Tutti vogliono un Pronto Soccorso ad Albenga aperto h24 e tutti desideriamo ad Albenga un ospedale che venga incontro alle esigenze del territorio, ma tutto ciò deve avvenire senza depotenziare gli altri ospedali altrimenti la pandemia non ha insegnato nulla è ciò sarebbe grave" conclude la nota.