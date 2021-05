Andora, il comune mette a disposizione degli alberghi senza lido 15 postazioni nella spiaggia libera attrezzata e 20 sul solarium

Il comune di Andora va in aiuto agli alberghi che non hanno una spiaggia e che non hanno trovato posti negli stabilimenti balneari privati la cui capienza è ridotta a causa dei distanziamenti.

L'amministrazione Demichelis e l'A.M.A, la società multiservizi che gestisce il lido pubblico andorese, mettono a disposizione delle strutture ricettive 33 postazioni, formate da un ombrellone e due lettini: 13 saranno sulla spiaggia libera attrezzata comunale e 20 sul solarium del porto turistico. Gli alberghi potranno prenotarle per i loro clienti, per i mesi di luglio e di agosto, con regole diverse a seconda della location scelta e secondo un accordo che potrà essere siglato fra l'Associazione Albergatori di Andora e l'A.M.A. Altra novità della stagione 2021 è l'app tagliacode: gli abbonamenti e giornalieri si prenotano solo on line sul sito A.M.A.

“Abbiamo fatto quanto era possibile per aiutare gli alberghi. La soluzione potrebbe risponde almeno in parte alle loro esigenze nel pieno rispetto delle stringenti normative che guidano la gestione delle spiagge libere attrezzate - ha dichiarato il sindaco Mauro Demichelis - Ringrazio il Presidente Fabrizio De Nicola, il CDiA, la Direzione e lo Staff amministrativo dell'A.M.A. per aver stilato una proposta adattando la programmazione, l'organizzazione, le regole e il software di prenotazione in modo da garantire l'eventuale riserva agli alberghi e che i posti non prenotati dalle strutture ricettive siano velocemente a disposizione dei bagnanti”.



Con l'assenso dell'associazione Albergatori, gli associati potrebbero già iniziare nei prossimi giorni a effettuare le prenotazioni dei posti a loro necessari, stipulando abbonamenti, settimanali o quindicinali, per i lettini nella S.L.A. riservandoli per i loro clienti per il periodo dal 1 luglio 2021 al 15 luglio 2021 e rinnovando ogni 15 giorni l'abbonamento. Per il solarium i periodi prenotabili sono più lunghi.



"Il rinnovo delle prenotazioni degli abbonamenti della SLA saranno reiterabili solo alla loro scadenza. I posti non rinnovati dagli alberghi torneranno velocemente a disposizione di tutti sul sito di prenotazione on line - ha spiegato il presidente De Nicola - In questo modo siamo certi che nessun posto rimarrà invenduto. Come società pubblica dobbiamo assicurare la copertura dei costi del servizio che impegna anche molto personale stagionale”.

Si prepara l'avvio della stagione turistica con tutti gli spazi pubblici già pronti anche grazie ai ripascimenti.



"Stiamo attuando ogni soluzione possibile per offrire ai turisti e alle strutture ricettive delle valide alternative nel caso non trovassero sistemazione nei stabilimenti privati - ha dichiarato l'assessore al Demanio, Marco Giordano - Fortunatamente ad Andora gli spazi non mancano, sia a livello di spiagge libere che come lidi pubblici che forniscono l'affitto delle attrezzature, ma i distanziamenti riducono le capienze. A breve partiranno, sul sito dell'A.M.A, le prenotazioni on line sia per la spiaggia libera attrezzata che per il solarium".

Per turisti e i residenti le prenotazioni per la spiaggia libera attrezzata S.L.A. saranno a loro disposizione, sia per gli accessi giornalieri e che in abbonamento (7/15 giorni) delle attrezzature da spiaggia. Gli abbonamenti e i giornalieri potranno essere fatti solo on-line sul sito www.amandora.it.



Il solarium sarà aperto a partire dal 29 maggio 2021 con possibilità di prenotazione solo giornaliera per l’utenza diversa dagli alberghi dell’Associazione alberghiera di Andora. Anche in questo caso le prenotazioni di abbonamenti e dei giornalieri potranno essere fatte solo on-line sul sito www.amandora.it.